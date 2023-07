Ucraina: Zelensky a "El Mundo", intelligence conosce piani russi per provocare fuga radioattiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel commentare gli aiuti degli alleati nell'affrontare la guerra contro la Russia, Zelensky ha affermato che "non sono sufficienti". "Quando critico i nostri partner, è perché alcuni processi sono rallentati. Se oggi avessimo l'artiglieria che abbiamo richiesto e che i nostri partner hanno nella quantità richiesta, sul campo di battaglia i processi sarebbero molto più rapidi", ha spiegato il leader ucraino, aggiungendo che “se avessimo gli aerei da combattimento più moderni che abbiamo richiesto, i russi non avrebbero la supremazia nei cieli e noi saremmo in grado di proteggere i nostri. Se avessimo anche i sistemi antiaerei aggiuntivi, potremmo difendere le vite civili nelle nostre città e le nostre infrastrutture critiche". Zelensky ha concluso: “D’altra parte, posso solo essere grato per quello che ci è già stato dato. Ci aiuta a sopravvivere. Qualche premier straniero mi ha detto che dovrei essere il loro ministro della Difesa, perché conosco meglio” dei loro ministri “che tipo di armi tengono nei loro arsenali". (Spm)