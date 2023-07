Russia: direttore Cia ha telefonato a omologo, Usa non coinvolti in insurrezione Prigozhin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Cia, William Burns, ha telefonato alla sua controparte di Mosca dopo la breve insurrezione organizzata in Russia dal leader della compagnia paramilitare Wagner, Evgenij Prigozhin, lo scorso fine settimana. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che durante la telefonata con Sergei Naryshkin, capo del Servizio segreto estero russo (Svr), Burns ha ribadito che gli Stati Uniti non sono coinvolti in alcun modo nei fatti della scorsa settimana. La conversazione sarebbe stata organizzata su iniziativa di Washington nel quadro degli sforzi della Casa Bianca per rassicurare le autorità di Mosca, ribadendo che gli Stati Uniti non sono intenzionati a generare tensioni interne alla Russia. “Si tratta di un affare domestico, e gli Stati Uniti non sono coinvolti in alcun modo”, avrebbe affermato Burns durante la telefonata, secondo una delle fonti. (Was)