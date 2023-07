Ucraina: direttore della Cia è stato a Kiev a giugno, focus su controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della Cia, William Burns, si è recato segretamente in visita in Ucraina nel mese di giugno. Fonti anonime hanno riferito al “Washington Post” che i funzionari del governo di Kiev lo hanno aggiornato in merito ad una “strategia ambiziosa” per riprendere il controllo dei territori occupati dalla Federazione Russa durante la guerra, e avviare trattative con Mosca per un cessate il fuoco entro la fine del 2023. Secondo le fonti, Burns avrebbe incontrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e i vertici dell’intelligence di Kiev. “Il direttore si è recentemente recato in visita in Ucraina, come in diverse altre occasioni dall’inizio della guerra, per ribadire l’impegno dell’amministrazione Biden a condividere informazioni di intelligence con il governo di Kiev”, ha detto un funzionario anonimo al quotidiano. (Was)