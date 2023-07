Business news: Spagna, fondo Abu Dhabi Adia acquista 17 hotel per 600 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abu Dhabi Investment Authority (Adia), uno dei fondi sovrani di Abu Dhabi, ha concluso l'acquisto in Spagna di 17 hotel di proprietà del fondo Equity Inmuebles. Secondo quanto riferito da fonti vicine all'affare consultate dal quotidiano "Cinco Dias", il costo della transazione, che deve ora essere approvata dalle autorità europee per la concorrenza, è di circa 600 milioni di euro L'asset più rappresentativo è l'hotel Me Madrid Reina Victoria, situato nel centro di Madrid, insieme ad altri cinque hotel del marchio Meliá in altre cinque città (Madrid, Marbella, A Coruña, Chiclana de la Frontera e Baqueira Beret). Il secondo livello comprende altri otto hotel del marchio Tryp (due dei quali si trovano sulla Gran Vía di Madrid) e tre proprietà del marchio Sol. I 17 hotel continueranno a essere gestiti dalla società alberghiera delle Baleari Meliá. (Spm)