Business news: Serbia, azienda distribuzione gas socio di minoranza in joint venture con ungherese Mvm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di distribuzione serba del gas (Srbijagas) detiene una quota del 49 per cento nella joint venture formata col Gruppo energetico ungherese Mvm che invece è proprietario del 51 per cento delle quote. Lo scrive il quotidiano belgradese "Politika", secondo cui nell'impresa mista tra Serbia e Ungheria nel settore del gas a nome Serbhungas s.r.l formata la scorsa settimana, il Paese balcanico detiene la quota di minoranza. Nella joint venture entrambe le società investono il proprio capitale di base e le decisioni verranno prese congiuntamente. Alla sessione del Consiglio strategico per la cooperazione tra Serbia e Ungheria di Palic della settimana scorsa, il direttore dell'azienda di distribuzione serba del gas (Srbijagas) Dusan Bajatovic e il direttore generale del Gruppo energetico ungherese Mvm Laszlo Zoltan Frico hanno firmato l'accordo per la creazione di una joint venture tra le due aziende per quanto riguarda le prestazioni congiunte nel mercato serbo sul commercio del gas. (Seb)