- I leader sovranisti di Polonia e Ungheria dicono no a Meloni e fanno saltare il Patto europeo sull’immigrazione. Lei però si dichiara soddisfatta. “Ma di cosa? Troppe parti in commedia, presidente Meloni. Così non si fanno gli interessi né dell’Italia né dell’Europa. Così su Twitter la deputata del Partito democratico, Laura Boldrini. (Rin)