Usa: “Fox News” risarcirà ex produttrice di Tucker Carlson per 12 milioni di dollari

- L’emittente “Fox News” ha concordato un risarcimento da 12 milioni di dollari nei confronti di Abby Grossberg, per archiviare due cause avanzate dall’ex produttrice del programma televisivo di Tucker Carlson dopo il suo licenziamento. La notizia è stata confermata dall’avvocato della donna, Parisis Filippatos. L’ex produttrice ha fatto causa all’emittente, oltre che allo stesso Carlson e alla società controllante, affermando di essere stata oggetto di discriminazione sul posto di lavoro e incolpata della causa per diffamazione avanzata dalla societá Dominion Voting Systems nei confronti di “Fox News”, per le dichiarazioni di alcuni conduttori in merito alle presunte frodi elettorali che avrebbero avuto luogo durante le presidenziali vinte da Joe Biden. L’ex produttrice ha anche accusato l’emittente di averla licenziata dopo le sue dichiarazioni pubbliche sulla vicenda. (Was)