Brasile: Amazzonia, Banca interamericana sviluppo lancia progetto crescita sostenibile

- La Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha lanciato il programma Amazonia Sempre, un'iniziativa globale volta a espandere i finanziamenti e migliorare il coordinamento regionale per accelerare lo sviluppo economico e sociale nella regione amazzonica. Lo ha reso noto un comunicato stampa della Bid, secondo cui l'obiettivo del programma è quello di garantire la tutela delle foreste e la partecipazione della popolazione alle decisioni. Il programma è stato lanciato oggi a San Paolo, in Brasile, al termine di un incontro tra il presidente della Bid, Ilan Goldfajn, e i ministri economici di Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù e Suriname. Per il Brasile ha partecipato la ministra della Pianificazione, Simone Tebet. I finanziamenti già accordati dalla Bid ai Paesi della regione raggiungono il valore di 1 miliardo di dollari. Il programma Amazonia Sempre si muoverà lungo tre direttrici: mappare le risorse dedicate all'Amazzonia per facilitare nuovi finanziamenti e nuove decisioni di progetto, sviluppare un'unità centralizzata per progettare e facilitare la preparazione di nuovi progetti e, in ultimo, creare una rete di ministri delle Finanze e della Pianificazione dei Paesi della regione per monitorare e supervisionare i risultati del programma. (segue) (Brb)