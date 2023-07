Business news: Spagna, Capital Energy ottiene autorizzazioni per impianto fotovoltaico in Castiglia La Mancia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capital Energy ha ottenuto le autorizzazioni amministrative necessarie per avviare i lavori del suo primo impianto fotovoltaico La Encantada da 8 megawatt (MW) a Cuenca, in Castiglia La Mancia. Secondo quanto riferito in un comunicato, l'impianto sarà in grado di soddisfare la domanda di energia di oltre 6 mila abitazioni ed eviterà l'emissione di 6 mila tonnellate di CO2 nell'atmosfera ogni anno. La costruzione comporterà un investimento di 6 milioni di euro e creerà più di 20 posti di lavoro diretti durante i periodi di picco dei lavori. La Castiglia La Mancia è una regione importante per lo sviluppo dell'ambizioso progetto di energia pulita di Capital Energy. Il gruppo sta sviluppando 865 MW, sia eolici (288 MW) che fotovoltaici (577 MW), in questa regione, che dispone di risorse rinnovabili di alta qualità. (Spm)