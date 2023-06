Carceri: ancora violenza a Cassino, detenuto aggredisce poliziotto, Sappe "ora basta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesima giornata di follia, sangue e violenza in un carcere del Lazio, segnatamente nella Casa circondariale di Cassino, in provincia di Frosinone. "La situazione è sempre più grave e merita l'urgente e giusta attenzione da parte dei vertici dipartimentali e ministeriali". Lo denuncia il delegato provinciale del sindacato Autonomo polizia penitenziaria Italo Velardo. Il Sappe, sindacato Autonomo polizia penitenziaria, denuncia l'ennesimo atto di violenza che si è perpetrato all'interno della casa circondariale di Cassino. Ieri, 29 giugno, a subire l'ira di un detenuto straniero, nazionalità egiziana, è stato un sottufficiale. "Il detenuto, al momento del fatto si trovava al 2° cancello e per protesta non faceva rientro in cella, minacciando che da lì non si sarebbe mosso - si legge nella nota -. Il sottufficiale più volte tentava di portare il ristretto alla ragione convincendolo a desistere da tale protesta fin quando il detenuto ggli si scagliava contro, prendendolo ripetutamente a schiaffi. Solo l'intervento del personale ha evitato il peggio bloccando il detenuto e accompagnando il Sovrintendente nella locale Infermeria per le cure del caso. Il Sappe da anni denuncia le frequenti aggressioni al personale da parte di detenuti presso l'istituto di Cassino. Non è più tollerabile una situazione del genere. Occorrono protocolli efficaci atti ad evitare o contenere gli eventi critici e aggressione al personale di Polizia Penitenziaria". (segue) (Com)