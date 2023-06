Carceri: ancora violenza a Cassino, detenuto aggredisce poliziotto, Sappe "ora basta" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione delle carceri italiane, per adulti e minori, "è allarmante per il continuo ripetersi di gravi episodi critici e violenti che vedono sempre più coinvolti gli uomini e le donne appartenenti al corpo di polizia penitenziaria. Donne e uomini che svolgono servizio nelle sezioni detentive senza alcuno strumento utile a garantire la loro incolumità fisica dalle continue aggressioni dei detenuti più violenti - sottolinea Capece -. Il taser potrebbe essere lo strumento utile per eccellenza (anche perché di ogni detenuto è possibile sapere le condizioni fisiche e mediche prima di poter usare la pistola ad impulsi elettrici) ma i vertici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria continuano a tergiversare – tanto mica stanno loro in prima linea nelle carceri a fronteggiare i detenuti violenti - e la Polizia penitenziaria continua a restarne sprovvisto". (Com)