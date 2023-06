Libano: Unifil, sottocapo Stato maggiore Difesa visita contingente italiano settore ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottocapo di Stato maggiore della Difesa, generale di corpo d’armata Carmine Masiello, accompagnato dal tenente colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare (Movm), ha incontrato i militari delle Forze armate italiane schierati in Libano nell’ambito della missione Onu (Unifil). La visita è iniziata con il saluto al personale della Joint Task Force Sw (Jtfl-Sw), al comando del generale di Brigata Roberto Vergori, alla guida del Settore Ovest di Unifil, su base Brigata Paracadutisti “Folgore” e che integra lo sforzo di numerose altre componenti specialistiche delle nostre Forze armate. Presso la base di Italbatt, in Al Mansouri, il generale Masiello ha sottolineato che “il modus operandi dei contingenti italiani in Libano, Teatro della prima missione internazionale della Repubblica italiana, ha segnato l’avvio di un modello operativo vincente, uno dei fiori all’occhiello delle Forze Armate italiane, le cui caratteristiche sono state sempre la credibilità, l’imparzialità nella mediazione, lo spirito di sacrificio e la capacità di interagire e trovare ogni volta strumenti di cooperazione inediti ed efficaci”. (segue) (Com)