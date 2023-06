Migranti: Tajani, serve una seria politica del Mediterraneo per gestire i flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le gravi crisi provocano spostamenti di persone ed è per questo necessaria "una seria politica del Mediterraneo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea generale della Commissione intermediterranea, uno dei sei ambiti di intervento geografico della Conference of Peripheral Maritime Regions (Crpm). “Il Mar Mediterraneo dovrebbe essere mare di commercio, sviluppo, crescita, e non un cimitero per persone che lasciano altre parti del mondo dove ci sono guerre, carestie, terrorismo, malattie”, ha affermato Tajani. Secondo il ministro degli Esteri, “dobbiamo fare in modo che chi fugge possa essere accolto con flussi migratori regolari ma anche favorire la crescita economica di tutta l’area del Mediterraneo, che è fondamentale anche per la crescita economica e la stabilità dell’Africa subsahariana”. L’Italia organizzerà, prima del vertice dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) di metà luglio sulla sicurezza alimentare, “una riunione tra capi di Stato e governo per affrontare la questione Africa e la questione mediterranea”, ha annunciato il capo della diplomazia italiana. “Per noi questo rappresenta una priorità e l’Italia ha messo in cantiere il Piano Mattei per cercare di sviluppare economicamente il continente africano, soprattutto i Paesi del Nord Africa”, ha dichiarato Tajani, sottolineando che “non basta solo l’azione di un Paese, serve anche quella dell’Unione europea”. (Res)