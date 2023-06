Mediterraneo: Tajani, servono porti moderni ed efficienti per favorire la crescita del turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale che ci siano porti moderni ed efficienti che favoriscano la crescita del turismo, a beneficio delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’assemblea generale della Commissione intermediterranea, uno dei sei ambiti di intervento geografico della Conference of Peripheral Maritime Regions (Crpm). “Le regioni del Mediterraneo possono essere anche uno strumento per la crescita di altre regioni dell’entroterra”, ha affermato Tajani, sottolineando che iniziative come quella della Commissione intermediterranea “possono favorire il raggiungimento di questi obiettivi”. I rapporti tra le regioni del Mediterraneo possono "servire anche allo scambio linguistico e culturale", ha detto il ministro degli Esteri, evidenziando l'importanza del ruolo delle università in questo senso. (Res)