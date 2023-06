Casal di Principe: Salvini, non arrendersi a esaltazione violenza, chi ha ucciso paghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può morire a 17 anni, accoltellati in piazza da un delinquente, per futili motivi. “Non possiamo arrenderci all'esaltazione della violenza, soprattutto tra i giovani, a una società senza regole e senza certezza della pena, a comportamenti che in Italia non possono essere tollerati”. Lo scrive su Instagram il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando il caso del 17enne accoltellato a Casal di Principe. “Da papà, tutta la mia solidarietà e vicinanza al signor Raffaele in questo momento di enorme dolore per il suo Giuseppe. Da ministro l’impegno ad essere sul posto e fare tutto il possibile perché certa violenza bestiale non si ripeta più, e chi ha ucciso paghi”, aggiunge Salvini. (Rin)