Usa: Biden, ipocrisia dei repubblicani è disarmante e Corte suprema li sostiene

- La Corte suprema “si è schierata con i repubblicani che non hanno a cuore il benessere dei lavoratori e della classe media”, pronunciandosi contro il piano dell’amministrazione Biden per la cancellazione del debito studentesco. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. “L’ipocrisia dei repubblicani è disarmante”, ha detto, aggiungendo che “non hanno avuto problemi” ad approvare miliardi di dollari in finanziamenti alle imprese durante la pandemia. (Was)