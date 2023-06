Usa: Goldman Sachs in trattativa per concludere la partnership con Apple

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d’affari statunitense Goldman Sachs sta tentando di porre fine alla sua partnership con Apple. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che la società ha avviato una trattativa per far rilevare ad American Express le attività relative ad Apple Card, la carta di credito per iPhone realizzata dalle due aziende, e tutte le altre collaborazioni che ha in corso con il colosso con sede a Cupertino, in California. Secondo le stesse fonti, la banca sarebbe impegnata in discussioni analoghe relativamente alla carta di credito realizzata per General Motors. Una decisione finale non sarebbe ancora stata raggiunta, e in ogni caso dovrebbe essere approvata da Apple. (Was)