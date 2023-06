Finanza: Maggioli avvia attività funzionali a quotazione azioni ordinarie su Euronext Growth Milan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad esito dell’offerta, assumendo l’integrale collocamento delle azioni oggetto dell’offerta e l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il numero di azioni complessivamente detenute dal mercato sarà pari a circa il 36 per cento del capitale sociale dell’emittente. La forchetta di prezzo delle azioni è stata fissata tra un minimo di 13,20 euro ed un massimo di 15,50 euro per azione, corrispondente ad un equity value pre-money della società compreso tra circa 290 milioni di euro e circa 341 milioni ed un equity value post-money compreso tra circa 377 milioni di euro e circa 443 milioni. La società intende utilizzare i proventi dell’offerta al fine di dotarsi di ulteriori risorse finanziarie per il perseguimento della propria strategia di crescita in Italia e nei mercati internazionali. La società ritiene che la quotazione le consentirà di ottenere ulteriore visibilità sui mercati di riferimento. È previsto che l’offerta si concluderà entro la metà di luglio 2023. Nell’ambito dell’offerta, Mediobanca – Banca di credito finanziario e Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Corporate and Investment Banking) agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. Mediobanca – Banca di credito finanziario Spa agisce altresì in qualità di Euronext Growth Advisor. Gianni & Origoni agisce in qualità di consulente legale della società, mentre White & Case agisce in qualità di consulente legale dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è Pricewaterhousecoopers, mentre Reply Spa svolge il ruolo di advisor per la verifica dei dati extracontabili. B1 Consultant Ltd agisce nel ruolo di Roadshow Coordinator. (Com)