Brasile: dichiarato ineleggibile, Bolsonaro annuncia ricorso "non sono politicamente morto"

- Condannato all'ineleggibilità per 8 anni dai giudici del Tribunale superiore elettorale (Tse) per abuso di ufficio e uso improprio dei media istituzionali, l'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, annuncia ricorso presso la Corte suprema e afferma di non sentirsi ancora politicamente "morto" nonostante la "coltellata alle spalle" subita. "Questo processo non ha fondamento. Si tratta della prima condanna della storia per abuso di potere politico", ha detto Bolsonaro in una conferenza stampa dopo aver partecipato a un funerale a Belo Horizonte, nello stato di Minas Gerais. "Mi hanno accoltellato alla schiena", ha proseguito annunciando che presenterà ricorso contro la decisione. "Non sono ancora politicamente morto", ha concluso. A favore della condanna, frutto della denuncia per le critiche che Bolsonaro aveva fatto al voto elettronico, si sono sin qui pronunciati sei dei sette magistrati di cui si compone la Corte. Dalla sua, l'ex presidente ha avuto due voti. Per poter pronunciare la sentenza definitiva, il Tse deve formalmente attendere la relazione e il voto del presidente, Alexander de Moraes, che con ogni probabilità voterà per la condanna. (segue) (Brb)