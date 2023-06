Afghanistan: dipartimento di Stato Usa, errori del governo nell’organizzare il ritiro delle truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden ha commesso diversi errori nella gestione della crisi scaturita in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe statunitensi dal Paese, anche in termini di pianificazione. Un rapporto di 21 pagine pubblicato dal dipartimento di Stato evidenzia diverse criticità da parte delle amministrazioni di Joe Biden e del suo predecessore, Donald Trump, nel prevedere le possibili conseguenze del ritiro statunitense dall’Afghanistan, che ha portato al rapido collasso del governo di Kabul e alla presa del potere da parte dei talebani. Nel documento vengono anche descritti alcuni problemi nella gestione della crisi sul piano diplomatico, dal momento che, in alcuni casi, a fare i conti con la situazione sono stati diplomatici che si trovavano nel Paese “solo da pochi giorni o settimane”, a causa delle rotazioni estive dei diplomatici presenti nel Paese, avvenute nelle settimane che hanno preceduto la caduta di Kabul. “Il rapporto indica che il governo non ha avuto a disposizione le risorse e le strutture necessarie a gestire una crisi di tale portata”, ha detto un funzionario anonimo del dipartimento di Stato, aggiornando i giornalisti sul documento. Il rapporto, inoltre, indica che il ruolo del dipartimento di Stato è stato “ostacolato” dal fatto che “non fosse chiaro chi avesse la responsabilità di prendere le decisioni”, sebbene il Pentagono abbia iniziato a pianificare il ritiro delle truppe prima dell’avvio delle operazioni, nell’agosto del 2021. (Was)