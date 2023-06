Viterbo: sbalzata dalla moto dopo scontro con auto viene travolta da tir, muore 28enne romana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una 28enne di Roma è morta, oggi pomeriggio, in un incidente stradale avvenuto sulla via Flaminia al km 61 nel comune di Civita Castellana, in provincia di Viterbo. La vittima viaggiava in sella ad una moto guidata da un uomo di 42 anni. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, la moto si è scontrata con un'auto. La 28enne, sbalzata sull'asfalto, è stata travolta da un camion che sopraggiungeva in senso contrario. Per lei nessuna speranza di sopravvivere. I vigili del fuoco di Civita Castellana l'hanno estratta da sotto le ruote del tir, ormai senza vita. Il conducente della moto è stato elitrasportato al policlinico Gemelli, ma le sue condizioni sono molto gravi. Illese le altre persone coinvolte nel sinistro. (Rer)