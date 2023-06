Migranti: Foti (Fd’I), se crollano Libia e Tunisia partiranno milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi c'è una situazione politica per cui se crollano la Libia e la Tunisia che hanno coste da cui parte un'immigrazione con una struttura statuale vi è il rischio della fuga di milioni di persone. Lo ha dichiarato durante la trasmissione “Controcorrente” su Retequattro il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “I rifugiati rappresentano solo il 12 per cento del problema, ciò vuol dire che il restante 88 per cento degli immigrati sono economici", ha sottolineato Foti, che ha aggiunto: “Sull'immigrazione occorre analizzare i dati. La Polonia ha ospitato milioni di ucraini in fuga: è in una situazione più delicata rispetto ad altre nazioni. Un risultato positivo è il fatto che l'Ue oggi ha piena coscienza che il problema è la dimensione esterna del problema migratorio: vuol dire che non bisogna farli partire dalle coste. Non a caso nelle conclusioni di questo vertice europeo si parla della Tunisia, dove Giorgia Meloni è andata più volte”. (Rin)