Venezuela: presidenziali, candidata favorita delle opposizioni dichiarata ineleggibile (5)

- Si contano inoltre i nomi di Andrés Velasquez per La Causa R, e Andrés Caleca, indipendente appoggiato dal Movimiento Por Venezuela. La lista si completa con almeno tre "sorprese": il veterinario Luis "Balo" Farias, a nome della Ribellione delle regioni, la giudice e conduttrice televisiva Gloria Pinho, che corre con le insegne di Per te Venezuela, e l'imprenditore César Almeida, della Unione politica popolare 89. Sfumata invece la candidatura del possibile outsider Benjamin Rausseo, imprenditore e attore, interprete di un personaggio televisivo e cinematografico (il "Conde del Guacharo"), noto per i commenti caustici e dissacranti, soprattutto nei confronti del chavismo. A lungo dato per uno dei protagonisti della contesa, ha deciso di non presentare la sua candidatura "indipendente", sostenendo che il suo elettorato non si sarebbe identificato con un processo dominato dai partiti tradizionali delle opposizioni. (segue) (Vec)