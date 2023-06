Venezuela: presidenziali, candidata favorita delle opposizioni dichiarata ineleggibile (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimangono fuori dalle primarie, ma non dalla possibilità di proporre un candidato alle presidenziali, altre forze minori. Il partito in questo senso più noto è Fuerza vecinal, un movimento civico che sta avendo una discreta presa nell'elettorato più distaccato dalla politica tradizionale, ma che non ha chiarito cosa intende fare alle elezioni del prossimo anno. Ci sono poi i partiti della Alleanza democratica, forze che si rappresentano come oppositori ma che in realtà hanno da tempo accettato di dialogare con il governo Maduro, e per questo invisi ai partiti tradizionali: Il Cambio, Cambiamo, e Avanzata progressista, ma anche le forze nate da scissioni di partiti tradizionali come Copei e Azione democratica. (Vec)