Sicurezza: Pianese (Coisp), violenza giovanile allarmante, si investa in formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assassinio della giovanissima Michelle Causo a Roma e quello del coetaneo Giuseppe Turco a Casal di Principe “evidenziano un drammatico e diffuso problema di violenza giovanile con cui le Forze di Polizia si confrontano da tempo”. Lo ha dichiarato il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, Domenico Pianese. “Il ricorso alla violenza cieca da parte di giovanissimi, così come la nascita di baby gang che in alcuni casi tengono in scacco interi quartieri delle città – ha proseguito –, sono un fenomeno che desta un sempre maggiore allarme sociale”. “Tutto ciò – ha sottolineato – pone all’attenzione delle istituzioni la necessità di investire in formazione all’interno delle scuole primarie, anche per il corretto utilizzo dei social network”. “Chi, come gli agenti di Polizia, quotidianamente lavora in strada – ha concluso –, evidenzia che molti ragazzi hanno ormai grandi difficoltà a distinguere il bene dal male e a capire perché è importante rispettare gli altri e le regole della convivenza civile”. (Rin)