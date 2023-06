Imprese: PosteVita aderisce a operazione salvataggio di assicurati Eurovita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di PosteVita ha approvato l’adesione della compagnia allo schema di salvataggio a tutela degli assicurati di Eurovita, insieme ad Allianz Spa, Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo Vita e UnipolSai. Gli accordi definitivi – riferisce una nota – con le banche distributrici, necessari per tutelare gli assicurati di Eurovita, saranno perfezionati in collaborazione con le Istituzioni secondo i tempi tecnici. L’intera operazione, che si articolerà in successive fasi, sarà subordinata all’ottenimento di tutte le autorizzazioni regolatorie delle Autorità di vigilanza e rappresenta un segnale di forte impegno dei principali gruppi assicurativi operanti in Italia a tutela del mercato e della clientela di Eurovita. (Com)