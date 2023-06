Usa: Biden su debito studentesco, non finisce qui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La battaglia non è ancora conclusa. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo che la Corte suprema si è pronunciata contro il piano della sua amministrazione per la cancellazione del debito studentesco. “Il programma avrebbe cambiato la vita di milioni di cittadini che si stanno riprendendo dalla pandemia, oltre a beneficiare la crescita economica: diró di più questo pomeriggio, ma l’ipocrisia dei repubblicani è scioccante”, ha detto, contestando la decisione della Corte. (Was)