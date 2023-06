Polonia: spagnola Cellnex controllerà il 100 per cento di OnTower per 510 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore di telecomunicazioni spagnolo Cellnex controllerà il 100 per cento della società polacca OnTower Poland dopo aver acquisito la quota del 30 per cento detenuta dall'operatore francese Iliad per circa 510 milioni di euro. Cellnex ha spiegato in un comunicato che questa transazione è "un passo intermedio nel processo di valutazione attiva delle opzioni strategiche per l'attuale portafoglio della società. OnTower Poland gestisce 8.500 siti e prevede di installarne altri 3.400 entro il 2030. E' stata creata da Cellnex e Iliad nel 2021 come parte dell'acquisizione da parte di Cellnex della rete dell'operatore di telefonia mobile Play, composta da circa 7.000 siti in Polonia. Iliad aveva un'opzione di vendita della sua partecipazione e, infine, entrambe le parti hanno raggiunto un accordo per chiudere la transazione. (Spm)