Italia-Canada: presidente Camera Comuni Rota dal primo al 6 luglio in visita in Calabria

23 luglio 2021

- Dal primo al 6 luglio Anthony Rota, presidente della Camera dei Comuni del Canada, svolge il suo “viaggio delle radici” in Calabria, su iniziativa del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale che gestisce il relativo progetto Pnrr “Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19”, teso ad incentivare il flusso di visite ai luoghi d’origine da parte degli italo-discendenti e di oriundi italiani nel mondo, stimati in circa 80 milioni. Come riferisce una nota della Farnesina, il presidente Rota è stato ricevuto il 28 giugno scorso a Roma dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il giorno prima dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, come speciale segnale di attenzione e in omaggio alle sue origini italiane. Nel corso del viaggio delle radici in Calabria, Rota, accompagnato dalla moglie e da una delegazione di funzionari del ministero degli Esteri, sarà accolto dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso, e dai sindaci di Pedace e Pietrafitta, Francesca Pisani e Antonio Muto. Rota avrà anche occasione di visitare in Calabria, sua regione di origine, alcuni luoghi identitari dell’emigrazione italiana, quali i borghi di Tropea e Morano Calabro. (segue) (Com)