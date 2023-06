Italia-Canada: presidente Camera Comuni Rota dal primo al 6 luglio in visita in Calabria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tajani, ha posto il turismo di ritorno degli italo-discendenti al centro della strategia di consolidamento dei rapporti con le comunità italiane all’estero. “Viaggi come quello del presidente Rota”, ha spiegato il vicepremier, “rappresentano una grande opportunità di valorizzazione per tutti i borghi e i piccoli comuni da cui sono partiti gli emigrati italiani. Tali iniziative sono sostenute dalla Farnesina attraverso il progetto Turismo delle Radici, che consentirà di rivitalizzare le filiere produttive e le strutture recettive in luoghi spesso esclusi dai principali flussi turistici, favorendo la formazione dei giovani in professioni legate al settore dell’accoglienza e della promozione turistica”. Le storie di italo-discendenti di successo, come quella di Rota, da condividere con le comunità italiane all’estero al fine di consolidarne il senso di appartenenza all’Italia, costituiscono un aspetto fondamentale per la divulgazione degli eventi legati al Turismo delle Radici, che si svolgeranno in Italia durante il 2024, l’Anno delle Radici italiane nel mondo. Il coinvolgimento di personalità di spicco come quella di Rota permetterà di promuovere efficacemente borghi e piccoli comuni italiani, insieme alle loro tradizioni culturali ed enogastronomiche, con l’obiettivo finale di rafforzare i legami con le comunità italiane all’estero e creare, al contempo, nuove opportunità di cooperazione internazionale. (Com)