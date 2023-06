Piemonte 2024: Lupi (Noi Moderati) risponde a Cesa, Cirio e la sua squadra hanno fatto bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- I dati del primo trimestre 2023, con il Pil Piemontese in crescita più della media nazionale, dimostrano che il Piemonte ha un tessuto imprenditoriale virtuoso e sano che ha potuto contare anche su una buona guida in anni estremamente difficili. Il presidente Cirio e la sua squadra hanno fatto bene e una squadra che vince non si cambia. Lo ha affermato in una nota stampa Maurizio Lupi leader di Noi Moderati, rispondendo alle dichiarazioni del leader dell'Udc Lorenzo Cesa che aveva messo in discussione la ricandidatura dell'attuale governatore del Piemonte Cirio. "La sfida del Centrodestra è stata sempre quella del buon governo e il presidente Cirio la sta ben interpretando, per questo il Centrodestra unito continuerà a lavorare in questi mesi a fianco del governatore per chiedere ai Piemontesi di riconfermarci la loro fiducia", ha concluso. (Rpi)