Iran-Francia: tribunale di Parigi acconsente a manifestazione gruppo dissidente iraniano Mek

- Il Tribunale amministrativo di Parigi ha annullato la decisione della polizia della capitale francese di vietare una manifestazione del gruppo politico-militante in esilio noto come Mujaheddin del popolo (Mek). Lo ha riferito l’emittente televisiva iraniana legata all’opposizione “Iran International”, secondo cui la manifestazione si terrà domani, primo giugno, nel centro di Parigi. Secondo il Tribunale, il divieto della polizia "violava eccessivamente la libertà fondamentale di manifestare", mentre la polizia aveva vietato il raduno perché “rappresenterebbe un rischio di attentato”. In una dichiarazione all’agenzia di stampa francese “Afp”, il Consiglio nazionale della resistenza dell'Iran (Cnri), braccio politico del Mek con sede a Parigi, ha accolto con favore la sentenza perché avrebbe negato all'Iran "l'opportunità di sfruttare le preoccupazioni per la sicurezza” della polizia francese “con falsi pretesti per sopprimere la democrazia e la libertà di espressione". Nel 2018, le autorità francesi, in collaborazione con Belgio e Germania, avevano sventato un attentato contro una manifestazione del Cnri. La manifestazione di domani arriva in un momento in cui la Francia sta affrontando diverse tensioni e rivolte scoppiate in tutto il Paese a causa dell'uccisione di un 17enne da parte della polizia. (Irt)