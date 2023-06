Finanza: Maggioli avvia attività funzionali a quotazione azioni ordinarie su Euronext Growth Milan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggioli Spa comunica di aver avviato le attività funzionali al processo di quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa. Il requisito del flottante richiesto ai fini della quotazione – riferisce una nota – sarà soddisfatto attraverso un collocamento riservato ad investitori qualificati nell’Unione Europea e negli altri Paesi dello Spazio economico europeo e agli investitori istituzionali al di fuori dell’Italia, con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti (e di ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità). È previsto che l’offerta comprenda: massime 6.600.000 azioni da offrire in sottoscrizione rivenienti dall’aumento di capitale (fermo restando che l’effettivo numero di azioni che saranno emesse sarà determinato in prossimità della chiusura del collocamento); e massime 2.800.000 azioni poste in vendita da Pacri Srl (azionista della società). Nell’ambito dell’offerta è prevista altresì la concessione di un’opzione greenshoe da parte dell’azionista Pacri Srl in favore dei Joint Global Coordinators, per l’acquisto, al prezzo di offerta, di 900.000 azioni pari a circa il 10 per cento delle azioni oggetto del collocamento. (segue) (Com)