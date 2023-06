Mediterraneo: Gasparri (FI), nomina Occhiuto conferma suo ottimo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La nomina di Roberto Occhiuto a presidente della Commissione Intermediterranea “è la conferma dell'ottimo lavoro che sta svolgendo e delle capacità dimostrate”. Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. “Un presidente serio – ha proseguito – che sta dedicando tutte le sue energie al rilancio della Regione Calabria e che sono certo farà altrettanto per lo sviluppo delle politiche dei nostri territori che si affacciano sul Mediterraneo”. “In bocca al lupo a lui e a tutte le altre realtà coinvolte nella Commissione, fondamentali per il rilancio non solo del Sud ma dell'intero Paese", ha concluso. (Rin)