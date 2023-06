Carceri: ancora violenza a Cassino, detenuto aggredisce poliziotto, Sappe "ora basta" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorrono sezioni detentive e modalità custodiali per detenuti violenti che non intendono reinserirsi - aggiunge il segretario nazionale Sappe Lazio Maurizio Somma -. Esprimiamo la nostra solidarietà al collega ferito con gli auguri di una pronta guarigione. La verità è sconcertante: la polizia penitenziaria si sente abbandonata da chi dovrebbe invece risolvere i problemi, gravi e reali. Ricordo che l'ultima aggressione fisica in carcere a Cassino era avvenuto 20 giorni fa, ai danni di un agente e un sottufficiale sempre da parte di un detenuto egiziano presso il Reparto "Sex Offender". Ieri è toccato ad un altro sottufficiale sempre perpetrato da un detenuto egiziano appartenente al circuito dei detenuti comuni". Ora "basta", tuona Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria. Anche questo è un grave evento critico annunciato. A questo hanno portato questi anni di ipergarantismo nelle carceri, dove ai detenuti è stato praticamente permesso di auto gestirsi con provvedimenti scellerati 'a pioggia' come la vigilanza dinamica e il regime aperto, con detenuti fuori dalle celle pressoché tutto il giorno a non fare nulla nei corridoi delle Sezioni. E queste sono anche le conseguenze di una politica penitenziaria che invece di punire, sia sotto il profilo disciplinare che penale, i detenuti violenti, non assume severi provvedimenti". "Il personale di Polizia Penitenziaria non ha ancora ricevuto i previsti guanti anti-taglio, caschi, scudi, kit antisommossa e sfollagenti promessi dal Dap", aggiunge Capece. (segue) (Com)