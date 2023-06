Libano: Unifil, sottocapo Stato maggiore Difesa visita contingente italiano settore ovest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Naqoura, è avvenuto l’incontro con il personale italiano impiegato al Comando di Unifil e con la componente elicotteristica delle nostre Forze Armate, inquadrata in una Task Force specialistica (Italair), che assicura attività di pattugliamento, sorveglianza, ricerca, soccorso e trasporto aereo a favore dell’intera missione. La visita è proseguita presso la Base "Millevoi" di Shama, sede del Comando della Jtf-L Sw, dove nell’approssimarsi della ricorrenza dei fatti d'arme del 2 luglio 1993, noti come la Battaglia del "Check Point Pasta", è stata svolta una cerimonia per ricordare tutti i caduti italiani in Somalia, impegnati trent’anni fa in una missione di pace dell’Onu. Il 2 Luglio 1993, i militari Italiani si trovarono coinvolti in una serie di disordini, nella città di Mogadiscio, sfociati in violenti combattimenti che provocarono la morte del Sottotenente Andrea Millevoi dell'8° rgt. Lancieri di Montebello, del Sergente Maggiore Stefano Paolicchi del 9° rgt. Col Moschin e del Caporale Pasquale Baccaro della XV Compagnia "Diavoli Neri" del 186° Reggimento paracadutisti "Folgore", tutti insigniti di Movm alla memoria. (segue) (Com)