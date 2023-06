Libano: Unifil, sottocapo Stato maggiore Difesa visita contingente italiano settore ovest (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso degli scontri, tra gli altri, venne ferito in modo gravissimo anche l'allora Sottotenente Gianfranco Paglia. Il generale di corpo d'armata Carmine Masiello, dopo aver chiesto un minuto di silenzio per onorare tenente di vascello Michele Savarese, l'Ufficiale della Marina Miltare Italiana, che ieri ha perso la vita durante un addestramento, ha sottolineato come “tenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per la nostra Patria sia la più grande onorificenza che possiamo attribuire ai nostri Caduti”. “Il servizio reso alla Nazione, mantenendo alto il Tricolore, in quest’area cruciale per la sicurezza del bacino del Mediterraneo e per la stabilità del Medioriente - ha concluso il generale Masiello -, rappresenta un importante contributo alla tutela della sicurezza e della stabilità internazionale, di cui andar fieri e che nobilita il valore e la memoria di chi ha tenuto fede al giuramento prestato sino all’estremo sacrificio”. (Com)