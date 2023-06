Pnrr: Trancassini (Fd'I), è sfida da vincere per rilancio territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr è una sfida da vincere per rilanciare i territori. Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, intervenendo al convegno "Attuazione del Pnrr e ruolo degli enti locali" che si è svolto nella sala convegni San Giorgio a Rieti. "Con grande senso di responsabilità riusciremo a mettere a terra tutte le risorse del Pnrr. È una sfida importante che dobbiamo vincere per migliorare e rilanciare i nostri territori, sviluppare ricchezza, creare posti di lavoro e lasciare ai nostri figli una Nazione migliore. Oggi il lavoro che spetta agli enti locali è titanico e il loro ruolo per la realizzazione degli investimenti programmati è centrale: per questo il Governo ha messo in campo misure, e altre ne metterà, per facilitare l’attuazione del piano puntando sia sull’accelerazione e sulla semplificazione delle procedure sia al rafforzamento della capacità amministrativa. Oggi finalmente - prosegue Trancassini- c’è una grande attenzione della politica per Rieti e per tutta la provincia: in questa stagione politica costruiremo una pagina importante del nostro futuro per le nostre comunità".(Com)