Serbia-Kosovo: premier Ungheria Orban ringrazia Vucic per rilascio agenti di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese Viktor Orban ha ringraziato il presidente serbo Aleksandar Vucic dell'avvenuto rilascio stamane dei tre agenti delle forze speciali del Kosovo (Rosu). Una richiesta in tal senso era stata fatta dallo stesso Orban a Vucic a margine del Consiglio strategico per la cooperazione tra Serbia e Ungheria a Palic, in Vojvodina. Su Twitter il premier ungherese ha precisato di aver ricevuto la notizia direttamente dal presidente serbo prima che diventasse di dominio pubblico. "Il presidente serbo Aleksandar Vucic mi ha appena informato che, in conformità con la richiesta fatta durante il nostro incontro della scorsa settimana, le autorità serbe rilasceranno presto i tre agenti del Kosovo precedentemente arrestati. Apprezziamo molto il passo compiuto dal presidente Vucic in un periodo di gravi sfide. La decisione è una chiara prova della cooperazione strategica dei nostri due Paesi e del nostro impegno comune per la pace e la stabilità dei Balcani", ha scritto Orban pochi minuti prima che la notizia diventasse ufficiale. (segue) (Seb)