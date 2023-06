Kosovo-Serbia: premier albanese, rilascio agenti forze speciali Pristina riapre via dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilascio da parte delle autorità serbe dei tre agenti delle forze speciali del Kosovo (Rosu) arrestati lo scorso 14 giugno “riapre la via del dialogo”. Lo ha scritto su Twitter il premier dell’Albania, Edi Rama. “Il ritorno degli agenti del Kosovo nelle loro case è arrivato in ritardo, ma è comunque una notizia molto buona perché pone fine alla privazione arbitraria della libertà di tre persone che non hanno commesso alcun reato”, ha affermato Rama. “Sono contento che la ragione abbia prevalso sulla forza, mi auguro che adesso inizi subito il processo di de-escalation per risolvere ulteriormente i nodi del processo di normalizzazione tra Belgrado e Pristina”, ha aggiunto il premier albanese. Rama, nello stesso messaggio, ha annunciato di essere arrivato a Bruxelles, dove ha in programma di incontrare il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, “prezioso amico dell’Albania”. (segue) (Alt)