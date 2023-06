Kosovo-Serbia: Borrell, da futuri membri Ue ci aspettiamo comportamento europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri europei si aspettano da Serbia e Kosovo un comportamento da futuri membri dell'Ue. A dirlo l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, in riferimento alla situazione di tensione persistente che vede coinvolti Kosovo e Serbia. "Ho informato i ministri sulla riunione di crisi che ho tenuto con il presidente Vucic e il primo ministro Kurti a Bruxelles lo scorso venerdì 22 giugno, per trovare soluzioni. Abbiamo presentato una tabella di marcia equilibrata per uscire dalla crisi, ma purtroppo gli incontri non hanno prodotto una svolta immediata", ha detto. "Gli Stati membri sottolineano le forti preoccupazioni per il perdurare delle tensioni nel nord del Kosovo e hanno ribadito l'importanza che le parti si adoperino per una de-escalation. Abbiamo però accolto con favore il rilascio dei tre poliziotti kosovari che erano stati trattenuti a Belgrado. Se necessario, gli Stati membri adotteranno misure per aumentare l'influenza dell'Unione europea e sostenere il dialogo per la normalizzazione", ha aggiunto. (segue) (Beb)