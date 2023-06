Albania-Ue: Rama incontra a Bruxelles von der Leyen, focus adesione e crescita Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier dell’Albania, Edi Rama, ha incontrato a Bruxelles la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con cui ha discusso del processo di adesione del Paese all’Ue e del piano di crescita per i Balcani occidentali. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”. Dopo il colloquio, von der Leyen ha scritto su Twitter che “il nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali avvicinerà la regione all’Unione europea e stimolerà la prosperità”. Nella giornata di ieri, sempre a Bruxelles, il premier albanese ha incontrato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “Abbiamo concordato sul fatto che il rilascio dei tre agenti del Kosovo è un’ottima notizia”, ha poi scritto Rama su Twitter. “La priorità è ridurre immediatamente l’escalation tra Kosovo e Serbia, è la giusta via verso la fase finale del dialogo per l’accordo di normalizzazione dei rapporti”, ha aggiunto Rama.(Alt)