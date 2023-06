Serbia: ministro Esteri, Pristina ha usato vertice Seecp esclusivamente per parlare contro di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara Vjosa Osmani ha utilizzato il vertice del processo di cooperazione dell'Europa sudorientale (Seecp) di Podgorica "esclusivamente per parlare contro la Serbia". Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Belgrado, Ivica Dacic, ripreso dalla stampa di Belgrado. "Per tutto il tempo (la presidente kosovara) ha parlato esclusivamente contro la Serbia, contro il nostro popolo, raccontando bugie e cose distorte relative a cose già concordate nel processo negoziale negli ultimi dieci anni", ha sottolineato il ministro degli Esteri di Belgrado". "Le dichiarazioni odierne di Vjosa Osmani differiscono dalle valutazioni di tutti gli attori internazionali sulla posizione di Pristina, a cui si chiedono alcune misure per allentare il problema", ha detto Dacic, aggiungendo che ora "nessuno parla più della formazione dell'Associazione dei comuni serbi nel nord del Kosovo" (Zso). "Pristina attacca ora i negoziatori europei e americani poiché secondo lei vanno mano nella mano con la Serbia", ha sottolineato il ministro. Il capo della diplomazia di Belgrado ha quindi riferito che "nessuno dei presenti" ha reagito alle dichiarazioni di Osmani. (Seb)