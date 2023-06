Kosovo: Kurti reagisce alle misure punitive di Bruxelles, “crediamo ancora nell’Unione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro, Albin Kurti, ha commentato oggi le misure punitive annunciate nei confronti del Kosovo dal direttore generale per l’Allargamento della Commissione Ue, Jan Koopman. "La Commissione europea ha presentato ieri al Parlamento europeo un elenco di misure contro il Kosovo. L'Unione europea trova nel Kosovo il suo partner e alleato più onesto nella regione dei valori europei, dei principi democratici e degli interessi a lungo termine", ha detto Kurti aggiungendo di “aver criticato l'Ue in diversi casi”, ma di non essere mai stato “cinico o arrabbiato”. "Ci sono stati casi in cui abbiamo criticato l'Unione europea, ma non siamo mai stati cinici o arrabbiati, e non lo siamo nemmeno oggi. Quando abbiamo presentato la nostra domanda di adesione lo scorso dicembre, lo abbiamo fatto credendo che nel prossimo futuro saremmo stati parte di questa Unione perché crediamo in questa Unione, e abbiamo ancora questa convinzione oggi", ha concluso. (segue) (Alt)