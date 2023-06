Kosovo-Serbia: Kurti presenta proposte per allentamento tensioni alla comunità diplomatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti ha presentato “una serie di proposte” per ridurre le tensioni nel nord alla comunità diplomatica internazionale. Lo stesso Kurti ha pubblicato su Twitter il discorso pronunciato. “Ho delineato le misure concrete che siamo disposti a prendere e le nostre aspettative riguardo alla Serbia. Il Kosovo resta impegnato nei colloqui”, ha scritto Kurti su Twitter. Le proposte includono una riduzione della presenza delle unità speciali di polizia attorno ai municipi del nord, e non il completo ritiro come invece chiesto da Bruxelles. La riduzione, secondo Kurti, dovrebbe avvenire “in proporzione” alla diminuzione “delle violenze”. Pristina inoltre consentirebbe alla missione europea Eulex e alle ong interessate l’accesso ai procedimenti giudiziari avviati contro “i perpetratori delle violenze”. Kurti ha proposto infine la convocazione di nuove elezioni nel nord a maggioranza serba, ma solo se verrà prima organizzata una petizione sostenuta da almeno il 20 per cento dell’elettorato. Alla Serbia viene chiesto il ritiro “dei manifestanti violenti”, la cooperazione nei processi, la riduzione della prontezza al combattimento disposta per l’esercito, nessun movimento di truppe, la rimozione delle basi operative militari collocate in prossimità del valico ed infine l’astensione da atti volti a impedire la partecipazione dei rappresentanti della comunità serba al processo elettorale in Kosovo.(Alt)