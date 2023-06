Moldova: Sandu dopo sparatoria aeroporto Chisinau, "è un giorno triste per tutti noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Moldova, Maia Sandu ha inviato le sue condoglianze alle famiglie e ai parenti delle vittime della sparatoria avvenuta oggi all'aeroporto internazionale di Chisinau, un agente della polizia di frontiera e un addetto del personale, uccisi oggi da un cittadino straniero, a cui era stato rifiutato dalle autorità l'ingresso nel Paese. Secondo il capo dello Stato, le istituzioni sono in stato di massima allerta, la polizia e le forze dell'ordine sono mobilitate su tutto il territorio della Moldova. "Oggi all'aeroporto si è verificato un grave incidente in cui un cittadino straniero, a cui è stato rifiutato l'ingresso nel Paese dalle autorità della Moldova, ha sparato a morte a due persone: un poliziotto di frontiera e un addetto alla sicurezza aeroportuale. Inviamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie e ai parenti in lutto: la perdita dei propri cari è un immenso dolore per le famiglie. È un giorno triste per tutti noi", si legge nel messaggio pubblicato sui social dalla presidente. (Rob)