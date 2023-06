Risorgimento: Valditara, periodo fondamentale della nostra storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Risorgimento "viene considerato un periodo tutto sommato di passaggio: è stato, invece, un periodo fondativo, fondamentale, importantissimo, della nostra storia". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ospite di "Fenix", la festa nazionale di Gioventù nazionale, movimento giovanile di Fratelli d'Italia, in corso a Roma. "Ma anche le nostre radici e origini: Roma, Atene, Gerusalemme. Anni fa si discuteva anche della Costituzione europea, di mettere il riferimento a questi tre momenti fondanti dell'Europa - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -. Senza Atene, Roma e Gerusalemme, l'Europa non sarebbe ciò che è stata. Ed allora non possiamo dimenticare il nostro passato in nome di questa vacua e fluida cancel culture, che vorrebbe cancellare il nostro passato. Noi dobbiamo avere la consapevolezza di chi siamo stati. Le radici e l'identità sono fondamentali, senza identità e radici c'è l'alienazione". Valditara ha aggiunto: "Noi vogliamo essere accoglienti, perché non siamo minimamente razzisti. Roma, e ve lo dice un professore di diritto romano, non fu mai razzista. Seppe accogliere, amalgamare chiunque, ma con l'idea forte del civis romanus, l'adesione a certi valori. Perché se tu non aderisci a certi valori, che sono quelli della nostra Costituzione, i valori democratici, di libertà, se non hai in mente questo, fluttui nell'etere, ma non sai radicarti sulla terra e non sai dare futuro alla nazione". (Rin)