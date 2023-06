© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese oggi lamentano una concentrazione di controlli. Abbiamo presentato un provvedimento in Consiglio dei ministri che disciplina la materia facendo in modo che venga chiesto solo quello che non è stato chiesto. “Da qui a fine anno sarà operativo”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ospite al Festival del Lavoro 2023 a Bologna. (Rin)