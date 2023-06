Mali: Consiglio di sicurezza Onu approva all'unanimità ritiro della missione Minusma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato all'unanimità la fine della Missione Onu di mantenimento della pace in Mali (Minusma) dopo che la giunta militare al potere a Bamako ne ha chiesto il ritiro. Il Consiglio di 15 membri ha adottato una risoluzione in francese che chiede alla missione di iniziare fin da domani, 1 luglio, "la cessazione delle sue operazioni, il trasferimento dei suoi compiti, nonché il prelievo e il ritiro ordinato e sicuro del suo personale, con l'obiettivo di completare questo processo entro il 31 dicembre 2023". La risoluzione autorizza quindi la Minusma a rispondere "nelle sue immediate vicinanze" a imminenti minacce di violenza ai civili e a contribuire alla consegna sicura e guidata dai civili dell'assistenza umanitaria fino al 30 settembre. Chiede inoltre al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, di lavorare con le autorità maliane su un piano per trasferire i compiti della Minusma e presentarlo al Consiglio di sicurezza entro il 15 agosto. La risoluzione chiede inoltre al Mali di cooperare pienamente con le Nazioni Unite durante il ritiro della missione. Fino al prossimo 31 dicembre la Minusma sarà infine autorizzata a garantire la sicurezza del personale, delle strutture, dei convogli, delle installazioni e delle attrezzature delle Nazioni Unite e del personale associato e ad eseguire operazioni per evacuare il personale delle Nazioni Unite e gli operatori umanitari in pericolo e fornire evacuazioni mediche. (segue) (Res)