Mali: Consiglio di sicurezza Onu approva all'unanimità ritiro della missione Minusma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fine dell'operazione segue anni di tensioni e restrizioni governative che hanno ostacolato le operazioni aeree e terrestri di mantenimento della pace da quando il Mali si è unito al gruppo mercenario russo Wagner nel 2021. Nelle stesse ore in cui il Consiglio di sicurezza votava la risoluzione, la Casa Bianca ha infatti accusato il leader di Wagner, Evgenij Prigozhin, di aver aiutato a organizzare la partenza delle forze di pace Onu dal Mali e ha affermato di avere informazioni secondo cui le autorità del Mali avrebbero pagato più di 200 milioni di dollari a Wagner dalla fine del 2021. "Ciò che non è così ampiamente noto è che Prigozhin ha aiutato a progettare quella partenza per promuovere gli interessi di Wagner", ha detto ai giornalisti il ​​portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby. "Sappiamo che alti funzionari maliani hanno lavorato direttamente con i dipendenti di Prigozhin per informare il segretario generale delle Nazioni Unite che il Mali aveva revocato il consenso per la missione Minusma", ha aggiunto. (segue) (Res)